Un match capital à Rouen pour le Caen Handball

Alors qu'ils faisaient preuve d'une solidité et d'une assurance à toutes épreuves, il aura suffi de deux matchs pour semer le doute dans la tête des handballeurs caennais. Défaits face à Vernon fin mars, le match nul concédé face à Nanterre par les hommes de Dragan Mihailovic début avril fragilise encore plus le statut de leader des Vikings, toujours premiers avec un seul point d'avance sur Oissel Rouen Métropole Normandie.

Faire ses preuves

Le derby normand du 16 avril prochain qui se jouera à l’extérieur s'annonce donc comme capital pour Caen. Mais pour le vice-président, Thomas Lamora si le mach est important, il ne sera pas forcement décisif : "ce n'est pas une finale avant l'heure. Derrière, il reste quatre matchs et Oissel à un calendrier compliqué. La pression est sur eux mais en cas de défaite, il faut admettre qu'on perdrait un peu la maîtrise de notre destin. En cas de victoire, on prendra une option mais il faudra rester concentré jusqu’à la fin". Pour ce match les Vikings compteront sur le retour de Carl Ekberg et Florian Dessertenne, des joueurs clés de l'effectif caennais.

A cinq journées de la fin, le club de Caen reste donc favori pour la qualifications en playoffs, mais doit prouver, notamment dans ce genre de rendez-vous qu'il a les épaules assez larges pour prétendre à jouer en Pro D2.