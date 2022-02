Tendance Sports #195 : Foot, boxe, vélo et tirage de la Coupe de la Manche !

FOOTBALL (Ligue 1) : Retour sur la défaite du SM Caen face à Lorient avec Maxence Gorregues, et surtout avec les réactions de Patrice GARANDE, particulièrement excédé...

FOOTBALL (Ligue de Basse-Normandie) : Tous les résultats en National, CFA2, DH, DSR et DHR en Ligue de Basse-Normandie, avec également ce dimanche, le reportage de Maxence Gorréguès avec Samir Alla, leader du SC HÉROUVILLE FUTSAL qui disputera les quarts de finale de Coupe de France, samedi 16 avril au gymnase Allende (16h).

MULTISPORTS : Retrouvez tous les résultats de Basket, de Hand, et de Boxe avec l'interview de Maxime BEAUSSIRE au sortir de sa 21e victoire en carrière, samedi soir à Cherbourg devant l'espagnol Roberto Santos.

CYCLISME : On disputait le Super G en Cotentin ce week-end, la Gainsbarre sur les routes de Portbail et la Gislard, sur celles de Saint-Sauveur-Lendelin. Une double-épreuve menée de mains de maître par André Quentin et qui a vu la Grèce et la Manche au sommet sur les deux jours. Retrouvez l'interview d'un des gars d'Auber 93, le local de l'étape, César BIHEL...

SPECIALE FOOT, TIRAGE des QUARTS de FINALES de la

COUPE du CONSEIL DEPARTEMENTAL de la MANCHE

Pour la 5e année, le District de la Manche était en studio pour procéder au tirage au sort des quarts de finales de Coupe du Conseil Départemental. En présence des clubs qualifiés, c'est la jeune tireuse cherbourgeoise Lucile HELARD qui a désigné les quatre confrontations à venir, mais aussi pré-tiré les demi-finales à venir.

Les matchs auront lieu les 15 et 29 mai prochains, les grandes finales de ces Coupes auront lieu à Créances, les 11 et 12 juin prochains. Retrouvez le tirage en live.