Monaco (AFP). Monaco: la proie devient chasseur

"Moi, je préfère toujours être chassé, souriait il y a peu Fabinho. Cela veut dire qu'on est devant."

Mais la victoire de l'OL à Montpellier (2-0) vendredi a renvoyé l'ASM à la troisième place, à la différence de but (+11 contre +20 pour Lyon), celle qui ne donne accès qu'aux préliminaires de la C1, fatals cet été au club de la Principauté, éliminé par Valence (3-1/1-2).

Monaco avait reconquis la deuxième place de la L1 au soir de la 21e journée. Depuis janvier, Leonardo Jardim et ses hommes ont donc toujours été la cible. Les rôles sont désormais inversés, avec la perspective d'une "finale" Lyon-Monaco pour l'avant-dernière journée.

Mais pour éviter une catastrophe industrielle - une seconde année sans C1 - les Monégasques devront très vite retrouver un niveau de jeu supérieur à celui des dernières semaines.

"Je l'ai dit depuis longtemps, ce sera dur jusqu'à la fin, analyse le capitaine Jérémy Toulalan. Il faudra se battre jusqu'au bout. Jusqu'au dernier match de la saison, on sera dans la difficulté. On va s'accrocher. Je suis le premier à dire qu'on n'est pas tout le temps brillant. Mais on est régulier, même si on est pas mal critiqué."

Pourtant, la dynamique monégasque s'essouffle. "Quand on est dos au mur, on est plus performant", positive Toulalan, qui poursuit: "L'adversaire le plus dangereux? C'est nous. Il faut la deuxième place. C'est l'objectif."

-La rumeur Claude Puel-

Car le modèle économique monégasque ne vaut que si le club peut valoriser ses joueurs sur la plus grande scène européenne. Et le club sait d'expérience combien sont aléatoires les deux tours préliminaires qu'offre la troisième place.

Vendredi matin, la direction exécutive du club est venue, une nouvelle fois, mettre la pression à l'entrainement. Le vice-président Vadim Vasilyev, accompagné du directeur technique Claude Makelele, a toutefois publiquement montré son soutien à Jardim.

"C'est une personne très présente à La Turbie, souligne l'entraîneur portugais. On discute souvent ensemble. Mais sincèrement, jamais je n'ai ressenti un manque de confiance de sa part, ni du président Rybolovlev."

Pourtant, la rumeur selon laquelle le milliardaire russe a très récemment rencontré Claude Puel, actuellement en fin de contrat avec Nice et ex-entraîneur de l'équipe monégasque championne de France 2000, prend corps en Principauté où Puel possède de nombreux sympathisants.

Mais encore maître de son équipe et sous contrat, lui, jusqu'en 2019, Jardim n'a qu'un seul but: la deuxième place.

L'obstacle sur sa route dimanche, Lille, est peut-être déjà projeté sur la finale de la Coupe de la Ligue, le 23 avril contre le Paris SG, et doit se passer des services de Rony Lopes, prêté par Monaco. Mais attention, le LOSC reste sur quatre victoires consécutives.

"Il faudra une bonne attitude, répète Jardim. On a besoin de jouer à fond les six derniers matches. Notre force est de nous focaliser sur notre match, sur nous-mêmes, pas sur les autres. Pas sur Lyon. On a simplement besoin de gagner à Lille."