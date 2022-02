Vos idées sorties ce week-end à Rouen

- Nature Fabriquer une cabane

Partagez avec vos enfants la joie d'une sortie en forêt en fabriquant des cabanes temporaires. L'occasion de découvrir les techniques de base d'un Robinson.

Pratique. Samedi 9 avril de 14h30 à 17h. Maison des Forêts d'Orival. Gratuit. Tél. 02 35 52 93 20

- Bulles de Panorama

Pour sa deuxième édition, l'événement dédié à la BD réunit de nombreux auteurs et dessinateurs et propose des animations et ateliers gratuits afin de découvrir les différentes étapes de production de la BD.

Pratique. Dimanche 10 avril de 14 à 18h. Panorama XXL à Rouen. Gratuit. Tél. 02 35 52 95 29

- La corderie Vallois

Afin de faire connaître les trésors de ce musée dédié à l'industrie textile, cette visite commentée nous révèle l'histoire de l'usine et l'importance de l'activité industrielle dans laa vallée du Cailly au XIXe siècle.

Pratique. Dimanche 10 avril à 15h. Corderie Vallois à Notre-Dame-de-Bondeville. Tarifs 4,5 à 6,5€.

- Stage de comédie musicale

Animé par Sidone Dève, ce stage proposé par le Safran Collectif s'adresse aux enfants de 7 à 12 ans et s'inspire de grands classiques tels que Marry Poppins, Peter Pan, Émilie Jolie ou La Reine des Neiges.

Pratique. Du 11 au 17 avril. Rue des Hallettes à Rouen. Tarif 59€. Tél. 06 63 40 30 35

- Atelier bricolage À la Tour Jeanne d'Arc

Dans le cadre des activités vacances proposées par la Réunion des Musées Métropolitains, les enfants créent des petits meubles pour aménager leur château imaginaire.

Pratique. Lundi 11 avril de 14h30 à 16h. Tour Jeanne d'Arc à Rouen. Tarif 3€. Tél. 02 35 98 16 21

- Printemps La nature se réveille

Accompagnés par une animatrice du musée, les enfants de 4 à 12 ans explorent les collections du musée sur le thème du printemps : entre bourgeons et roucoulades, la nature renaît !

Pratique. Mardi 12 avril de 14 à 15h30. Muséum d'Histoire naturelle à Rouen. Tarif 5€. Tél. 02 35 71 41 50

- Concertos de Vivaldi

Les violonistes Amandine Beyer et Giuliano Carmignola se donnent la réplique, accompagnés par l'ensemble baroque Gli Incogniti sur une sélection de concertos de Vivaldi : des pièces particulièrement intenses.

Pratique. Mercredi 13 avril à 20h. Chapelle Corneille à Rouen. Tarifs 12,5 à 25€. www.operaderouen.fr

- Le circuit de l'eau potable

La Métropole, en charge de la production et de l'acheminement de l'eau potable chez ses 500 000 habitants, présente une exposition informative sur le traitement et le circuit de l'eau.

Pratique. Jusqu'au 14 avril. Mairie de Fontaine-sous-Préaux. Gratuit. Tél. 02 35 59 02 16

- La frontière s'efface

Pour célébrer la réunion des Basse et Haute-Normandie, cette exposition confronte le point de vue des photographes Thierry Houyel et Thomas Jouanneau sur cette frontière invisible et désormais caduque.

Pratique. Jusqu'au 17 avril. Hôtel de Région à Rouen. Entrée libre. Tél. 02 35 52 56 00

- Peintures et luminaires

La chapelle du Carmel rassemble 14 artistes autodidactes, peintres pour la plupart, et une artiste plasticienne reine de la récupération et du détournement, Brigitte Hanin, créatrice de luminaires.

Pratique. Jusqu'au 17 avril, tous les jours 14-18h30. Chapelle du Carmel à Bois-Guillaume. Gratuit.

- Art numérique Martine Giloppé à Barentin

À partir de ses photographies traitées en macroscopie, Martine Giloppé déforme et recompose l'image grâce à l'outil numérique : des œuvres abstraites et poétiques.

Pratique. Jusqu'au 17 avril. Mercredi, samedi et dimanche de 15 à 19h. Espace Siegfried à Barentin. Gratuit.

- Retour sur l'Armada

En partenariat avec l'association organisatrice de l'Armada, le musée maritime et fluvial présente les plus beaux clichés du Photo Club Rouennais réalisés lors de l'édition 2013.

Pratique. Jusqu'au 29 mai. Musée maritime et fluvial à Rouen. Tarifs 0 à 5€. Tél. 02 32 10 15 51

- Lange et Deyme à la Matmut

Invités par la Matmut, Jean-Marc Lange et Jacqueline-Georges Deyme, couple d'artistes, présentent leurs recherches plastiques des dix dernières années et confrontent leur univers, entre peinture et sculpture.

Pratique. Jusqu'au 26 juin. Château Matmut St-Pierre-de-Varengeville. Gratuit. T. 02 35 05 61 30

- De vieux instruments de musique

En guise de contrepoint à la présentation inédite de carreaux de faïence du XVIIIe illustrée par des scènes musicales, le musée de la Céramique expose actuellement d'authentiques instruments anciens.

Pratique. Jusqu'au 26 juin. Musée de la Céramique à Rouen. Gratuit. Tél. 02 35 71 28 40

- Crimes et châtiments

Cette nouvelle exposition documentée par les fonds des archives départementales explore le système judiciaire normand et son évolution de 1498 à 1939, date de la dernière exécution publique d'un mineur.

Pratique. Jusqu'au 1er juillet. Pôle Grammont à Rouen. Gratuit. Tél. 02 35 03 54 95