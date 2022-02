Alors que beaucoup de témoins ne réagissaient pas, lui n'avait pas hésité à plonger dans la rivière Sarthe, et à ramener la quinquagénaire jusqu'à la berge, au péril de sa propre vie.

Un agent de vidéosurveillance de la ville qui avait assisté à la scène a alerté deux policiers municipaux. L'un s'est également mis à l'eau pour aiser le jeune homme, pendant que l'autre appelait les pompiers. Les deux aganets ont également été décorés.

Jolan Pottier, a été mis à l'honneur ce jeudi à l'hôtel de ville d'Alençon

Joaquim Puyo a souligné que trop souvent on décrit des jeunes qui s'égarent en chemin…

Le député-maire d'Alençon a salué une action de courage et de dévouement pas ordinaire, une conduite admirable et spontanée, un comportement exemplaire.

Une cérémonie qui a mis à mal la modestie de Jolan Pottier:

La médaille de la ville d'Alençon à Jolan Pottier pour son sauvetage héroïque Impossible de lire le son.

Récupérée sur la berge en état d'hypothermie, mais consciente, la femme avait du être hospitalisée.