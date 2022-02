Sondage - Avec quelle personnalité TV aimeriez-vous travailler ?

Un sondage Opinion Way pour Monster, est paru récement... Dans ce sondage, la question étaient ''Avec quelle personnalité TV aimeriez-vous travailler ?''





Les personnes sondées avaient le choix entre quatre animateurs: Michel Cymes, Cyril Hanouna, Stéphane Plaza ou Laurent Ruquier.





- La personnalité que vous aimeriez avoir le plus à vos cotés au travail, c'est Michel Cymes avec 38% des réponses, pour "avoir un CHSCT efficace et un médecin du travail à l'écoute".

- Arrive ensuite Stéphane Plaza, le roi de l'immobilier, qui récolte 33% des suffrages, qui "sait mettre son expertise à la disposition des autres"

- Laurent Ruquier, plus bas au sondage affiche un score de 17%, pour avoir à ses coté un "véritable chef de bande".

- Celui qui a pourtant des audiences records fait pâle figure ! Cyril Hanouna qui ne conquis que 10% des personnes interrogées.