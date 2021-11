La voix la plus célèbre de la dance en France, Gilles LUKA, et le DJ star de la scène française, Mathieu BOUTHIER, ont mis le feu aux pieds des remparts de la ville, le 21 juin, à l'occasion des 29 ans de Tendance Ouest et de la fête de la musique.

Malgré leurs parcours respectifs et leurs succès, les deux hommes sont restés simples et accessibles.

Travailleurs acharnés, Gilles LUKA et Mathieu BOUTHIER ont offert aux amateurs d'électro 45 folles minutes !

Regardez :