Zazie fait chanter à Julie et Jérémie un titre de Florent Pagny, autre coach de The Voice

On retrouve deux membres de L’équipe de Zazie ! Et pour une battle fille/ garçon ! Jérémie avait fait retourner trois fauteuils en interprétant un titre des Spice Girls ! Son audace avait payé et pour Julie Moralles la reprise de Depeche Mode avec Enjoy the silence avait fait l’unanimité chez les coachs. Ils se retrouvaient sur un titre de… Florent Pagny : "Chanter" !



« Faire s’unir nos voix » ne sera pas seulement une parole de la chanson, il s’agit de l’exercice auquel se sont livrés les deux artistes samedi soir ! « Pour ne pas cesser de vivre… » Et pour continuer l’aventure de The Voice et se qualifier pour les épreuves ultimes ! La spontanéité de Jérémie face à la douceur de Julie Moralles sur un titre de Florent Pagny : Le spectacle était garanti et la qualité encore une fois au rendez-vous !

L’accolade à la fin de leur interprétation témoigne bien du niveau de partage entre les deux artistes !

L’émotion se ressentait parmi les coachs, et le « J’ai adoré » de Mika était sans doute l’impression partagée par le public. Bien sûr l’opinion de Florent Pagny avait une saveur particulière, dans la mesure où c’est sa chanson qui était interprétée ! Il a reconnu la difficulté du titre, et a souligné le fait que Julie avait maîtrisé l’espace pour très bien s'en tirer. Mais la personnalité et le style de Jérémie l’a plus séduit. Et si Garou soulignait le duo, Mika insistait sur l’émotion qui l’a traversé. Pour lui Julie guidait plus le battle pour que ce duel soit un moment d’élégance !

Zazie tranche pour Julie Moralles... de peu !

Les deux très belles voix ont séduit Zazie. Charmée par la générosité des deux artistes, il était dur pour elle d’éliminer un des candidats. Mais elle décide de garder Julie car pour l’exercice de la battle, le fait de se « sacrifier » a joué pour elle ! La performance vocale était de très haut niveau, et c’est sur peu de choses que Julie a obtenu sa qualification pour l’épreuve ultime ! Alors jusqu’où pourra aller Julie Moralles ?