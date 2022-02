Dans un communiqué commun, les organisations de salariés CGT, FO, FSU, Solidaires, d'éudiants Unef et de lycéens UNL et Fidl "réaffirment fermement leurs revendications de retrait de ce projet de régression sociale" et appellent à "une nouvelle journée de grève interprofessionnelle et de manifestations le 28 avril", après celle déjà prévue le 9.