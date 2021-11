TV News jeudi 23 juin

Les élections présidentielles inspirent Nicolas Canteloup. L'imitateur a proposé un un programme-court d'humour avec images détournées à France 2. Il devait co-écrire quotidiennement des petits sketchs avec Laurent Ruquier. Mais finalement la chaîne publique a refusé son projet, peut-être par peur de ne pas contrôler le duo . Des conflits au niveau des horaires on été aussi évoqués, l'humoriste souhaitant que l'émission passe après 20h pour ne pas concurrencer l'autre émission où il travaille (les guignols sur canal+). Mais france 2 voulait au contraire le programmer avant.

Du coup, on pourrait quand même bien retrouver ces pastilles politiques... mais sur TF1 ! Son duo aurait lieu avec Nikos Aliagas à 20h35. C'est demain que l'on saura définitivement si ce projet est validé.





Les fans de Koh Lanta vont se réjouir car l'émission de survie à la sauce télé-réalité fera bientôt son retour sur TF1. Le tournage de cette 11ème édition avait été réalisé en Indonésie dans des conditions climatiques difficiles. Mais en plsu de ce numéro traditionnel, on retrouvera une 3ème édition d'un Koh Lanta hors-série cet hiver. Apres la réunion de candidats emblématiques, l'affrontement entre sportifs de haut niveau et amateurs que vont-ils nous trouver ? Réponse dans les prochaines semaines. Le tournage débutera en octobre-novembre.





Et puis on parle musique et télé puisqu'allociné révèle que la chanteuse Elsa (T'en vas pas) tournera dans 1 épisode de la série « Section de recherches » diffusée sur TF1. Dans cet épisode, le corps de son personnage, Karine Lalande, est retrouvé dans les mailles d'un filet de pêche. Elle était l'employée de Christian Brunet, un fils de pêcheur devenu un riche chef d'entreprise. C'est près de la cabane de pêche des Brunet que le corps de Karine est retrouvé et Christian devient alors le premier suspect.

Elle était déjà apparue à la télévision dans Où es-tu ? et La Maison des Rocheville.