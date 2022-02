Areva-La Hague : un rejet radioactif inquiète l'Acro

L'Association pour le Contrôle de la Radioactivité dans l'Ouest (Acro) réalise chaque année 1200 prélèvements d'eau, de végétaux, sédiments, autour des sites nucléaires. En 2013, elle avait interrogé Areva sur des rejets inexpliqués de tritium dans baie d'Ecalgrain. Cette fois le laboratoire de l'association, basé à Caen, a détecté une autre substance radioactive, près de l'usine de retraitement de la Hague.

Révélateur d'un dysfonctionnement ?

Deux prélèvement réalisés aux mois de février et de mars ont mis en évidence la présence de ruthénium, une substance toxique et cancérigène, sur de l'herbe, mais aussi plus profondément dans la terre. Si les niveaux relevés ne dépassent pas les seuils légaux, l'Acro soulève cependant que le ruthénium n'avait plus été détecté depuis quinze ans, dans un environnement proche de l'usine. "Ce rejet peut laisser penser qu'un dysfonctionnement s'est produit sur l'usine, or, aucun n'a été déclaré", indique Antoine Bermellin, chargé d'études en laboratoire, pour l'Acro.

Car il y a un précédent. La dernière fois que l'Acro avait détecté du ruthénium, c'était en 2001, avec "deux rejets intempestifs atmosphériques". Conséquence : Areva avait été contraint de revoir son système de filtrage et de mesure.

"Pas d'incident"

De son côté, Areva rejette la théorie de l'incident : selon l'entreprise, ce rejet est dû à l'arrêt d'une partie de l'usine, sur une courte période, à l'occasion d'une opération de maintenance. La direction de l'usine précise avoir relevé les mêmes niveaux de ruthénium que l'Acro (jusqu'à 74 Becquerel par kilo). "Ce rejet représente 1% de l'autorisation mensuelle de rejet", indique un porte-parole du site. "Nous n'avons rien caché, nous avons partagé nos mesures avec l'Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN), mais nous n'avions pas de déclaration à faire". Concernant le ruthénium, l'Organisation mondiale de la santé fixe la limite à 1000 bq/kg.