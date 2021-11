Harry Potter et les reliques de la Mort 2 se passe de Kinect!

Le précédent jeu issu des aventures du sorcier Harry Potter n'avait pas spécialement convaincus, et sa compatibilité avec Kinect, l'appareil de reconnaissance de mouvements de Microsoft, n'avait pas non plus passionné et émerveillé les foules. Tant et si bien que le prochain opus de la série, nommé Harry Potter et les Reliques de la Mort - Deuxième partie, fera carrément l'impasse sur cette fonctionnalité. Electronic Arts justifie cette absence en expliquant que les équipes de développement "ont rapidement décidé de se concentrer sur le coeur de l'action, afin de s'approcher au plus près de l’atmosphère du film". La seconde explication apportée semble tout aussi convaincante, puisqu'il semblerait que le temps de développement du jeu était tout simplement trop court pour que les équipes travaillent sur cette compatibilité Kinect... On attendra quand même ce dernier opus de pied ferme, puisque sa sortie est prévue pour le 14 juillet prochain en France.



A partir d'aujourd'hui et jusqu'au dimanche 26 juin, la Cité des sciences et de l'industrie de la Villette à Paris accueille hellodemain, une exposition conçue par Orange, inédite et gratuite, qui invite le public à découvrir et à tester en avant-première les innovations du futur d'une vingtaine d'acteurs du numérique du monde entier.

Concept-car, abribus-guide interactif, cuisine connectée, télé-transportation ou encore hologrammes, hellodemain va faire évoluer les visiteurs dans le quotidien de demain.

L'exposition propose ainsi au public de découvrir une centaine d'objets et de concepts ludiques et pratiques sur 1.800 m² répartis en trois espaces : "la maison connectée et complice", "la ville intelligente" et le divertissement.

Le splendide Portal 2, vient d'atteindre les 3 millions d'exemplaires vendus dans le monde, seulement deux mois après sa sortie, le 21 avril dernier. On ne sait pas si les chiffres de ventes sur Steam ont été pris en compte lors de l'addition, mais le résultat est pour le moins impressionnant. Pour rappel, Portal premier du nom s'est pour l'instant écoulé à plus de 4 millions d'exemplaires, tous supports confondus, mais sans compter les ventes sur Steam.