900 professionnels du tourisme du monde entier en Normandie en mars 2017

Les professionnels du tourisme du monde entier, tour opérateurs et agents de voyage (ils seront plus de 900 venant de plus de 65 pays différents), viendront en Normandie rencontrer leurs homologues normands et des autres régions françaises.

Le salon sera précédé de plusieurs jours de pré-tours : des voyages de familiarisation pour découvrir la Normandie et ses cinq départements normands. Les collectivités espèrent que ces pré-tours permettront aux tour-opérateurs de développer leur offre commerciale en Normandie.