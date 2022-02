Des chirurgiens retirent 18 brosses à dents de l'estomac d'un patient

D'après le Daily Mail qui a publié sur son site la vidéo de l'opération, un patient aurait avalé des objets plutôt incongrus : 18 brosses à dents, une sorte de pince en métal et ce qui peut ressembler à un tire-bouchon rabattable.





Interrogé par le journal, le docteur Anton Emmanuel, gastro-entérologue affirme qu'il est impossible d'avaler accidentellement un objet aussi long et rigide qu'une brosse à dents. L'acte est obligatoirement volontaire. « Presque tous les cas dans ce genre ont été observés sur des patients ayant des troubles psychiatriques », a-t-il déclaré. « Il est possible de surmonter le réflexe nauséeux quand on avale volontairement un objet long et rigide. La brosse à dents va descendre le long de l’œsophage, contrairement à des pièces de monnaie ou des petits jouets pour enfants ». Cependant, une fois que l'objet est descendu dans l'estomac, il lui sera impossible de passer dans l'intestin et restera donc bloqué.