Il paye ses impots avec 22 940 pièces de 1 centimes, et un billet de 10 euros.

En décembre dernier, il est venu payer ses impôts au Centre des finances de Marmande avec comme monnaie d'échange, des chèvres, un lama et une vache, une façon pour lui de démontrer sa détresse. Il explique : "Je suis pris à la gorge. J'ai voulu montrer mon ras-le-bol et aller aux impôts de manière pacifique avec mes animaux". Or, l'établissement n'a pas du tout apprécié, et a déposé plainte contre l'agriculteur pour dégradation de lieux publics.





Le tribunal de Marmande a rendu son jugement : il doit rédiger une lettre d'excuses, et régler les dépenses de nettoyage engendrées par le passage de ses bêtes dans les locaux des impots, soit une facture de 239,40 euros. Il avait jusqu'au 31 mars pour réunir la somme et déposé sa lettre d'excuse, date à laquelle il s'est présenté, seul cette fois-ci, avec une valise au guichet du centre des impots.





La valise contenait près 23.000 pièces de 1 centime et un billet de 10 euros, soit la somme de son amende, accompagnés de la lettre d'excuse signée de sa main et celles de "Lili la vache, Tao le lama, ainsi que Nougat et Réglisse, les chèvres". Une fois de plus, le centre des impots n'a pas apprécié sa démarche, et son dû n'a pas été accepté sous cette forme alors qu'il était bien dans son droit. «La loi de finance rectificative votée par le Parlement en 2013 a prévu que le plafond des règlements en espèces aux guichets serait porté à 300 €. Tous les paiements effectués aux guichets de la direction générale des finances publiques sont concernés par cette mesure, y compris ceux en matière d'amendes et condamnations pécuniaires» précise la loi.