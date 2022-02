Portrait : Gérard transforme le bois en oeuvres d'art

Avec des parents dessinateurs dont un père qui construisait des meubles en bois, et une sœur professeure d'arts plastiques, l'Art est une institution chez les Gallard. Lui aussi atteint par le "virus", c'est pourtant une autre voie qu'a choisi Gérard, électrotechnicien de formation, en ouvrant avec sa compagne une pharmacie à Ry, près de Martainville. Une activité qui lui prend du temps et l'oblige à mettre sa passion entre parenthèses. Arrivé à la retraite, elle rejaillit. "J'ai toujours aimé le bois, confirme Gérard. Avant, je le travaillais de temps à autre pour mes enfants ou pour le plaisir et aujourd'hui, j'en ai fait mon activité." Le déclic lui est venu après un marché de Noël. "J'avais décidé de mettre en vente quelques pièces pour libérer mon atelier et presque toutes sont parties. J'ai eu l'envie de continuer."

Du bois 100% français

Chêne, liège, hêtre, cerisier, pin, olivier, érable, poirier et bien d'autres encore, si les essences de bois qu'utilise Gérard sont multiples, toutes sont récoltées en France. "Souvent, ce sont des gens qui me donnent des morceaux de bois qu'ils ont trouvé ou qu'ils n'utilisent plus. D'autres viennent de mon jardin." Chaque pièce est unique. "Quand je travaille le bois, je ne sais pas ce que cela va donner. Je laisse l'inspiration venir. Parfois, je commence à tourner un morceau de bois, puis je le laisse dans une boite pour le reprendre plusieurs mois plus tard." Vase, lampe, œufs… toutes ont vocation à devenir des éléments de décors et de collection. "Certaines de mes pièces sont parties au Luxembourg. D'autres, mêmes, au Japon !" De bon augure pour ce passionné, pas prêt d'en démordre.

Pratique : Des visites de son atelier, situé à Ry, sont proposées. Il suffit pour cela de prendre rendez-vous sur son site internet : www.artistesurbois.com. Un site où vous trouverez également davantage d'informations sur son activité.