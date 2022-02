The Voice: Lena Woods de Normandie se qualifie pour l'épreuve ultime

Zazie a pris en main ces deux artistes et les a fait chanter en duo What’s up de 4 non blondes. Sur cette battle vous serez surpris de voir que les deux artistes ont bien plus en commun qu’il n’y parait !



Car oui, on pourrait se demander pourquoi Zazie a associé ces deux talents. Certes ils ont impressionné lors des battles mais si Zazie les a réunis c’est pour ce même univers rock qu’ils partagent! La jolie Lena Woods est peut-être plus dans le rock pop et Araz plus proche du métal, mais leur association promettait tant leur timbre de voix avait marqué. La personnalité du jeune homme face au style de la jeune harpiste, voici un duel de titans qui a tenu toutes ses promesses ! Voyez plutôt par vous-même ce qu’a donné cette réunion du feu et de la glace ! Et comme l’a dit Araz en anglais, ça c’est du rock’n roll !

Et pour ces deux talents, ce titre de 4 non blondes était sans doute la chanson idéale pour qu’ils puissent exprimer tout leur potentiel. Malgré sa discrétion, Lena possède assez de musicalité pour rivaliser avec Araz qui déborde d’énergie vocale. Et la réunion des deux a fourni une des plus belles battles de cette saison de The Voice !

Dur de décider n’est-ce pas ? Les coachs ont donc pu constater les progrès de l’un et de l’autre sous la direction de Zazie ! Les coachs ont été surpris devant leur maîtrise et on peut même dire que ce duo les a scotchés et a dynamisé la soirée! Vous auriez fait quoi à la place de Zazie ? Mika n’a pas pu donner son opinion, Garou a opté pour la jeune femme, et Florent Pagny aussi, car elle a su tenir la dragée haute à Araz.

Lena Woods d'une courte tête

Zazie a été élogieuse pour les deux artistes, et a souligné la progression d’Araz et la puissance vocale de Lena. Et c’est ce dernier point qui a été décisif pour que la coach opte pour Lena Woods. C’est elle qui défendra ses chances dans l’épreuve ultime ! Elle ne cesse de progresser et il va être intéressant de voir jusqu'où elle pourra aller !

La normande est déçue pour Araz. Elle nous parle aussi de Zazie et nous dit ce qu'elle pense d'elle.