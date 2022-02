Pierre Denise, nouveau visage de l'Université de Caen

Le jour de son élection, le suspens était loin d'être insoutenable. Pierre Denise était en effet le seul à prétendre au poste de président de l'Université de Caen. Tout comme son prédécesseur il y a quatre ans, Pierre Sineux, décédé soudainement il y a quelques semaines. Tout juste élu, ce praticien hospitalier en physiologie médicale à l’Université de Caen depuis 1996, a immédiatement marqué son intention d'inscrire son action "dans la continuité".

Ses priorités

Membre du conseil scientifique de l'Université de 2008 à 2012, Pierre Denise a déjà aussi été deuxième vice-président de l'institution entre 2010 et 2012. "Je souhaite que notre projet stratégique soit collectif. Qu'autant que faire se peut, chacun s'approprie le travail de réflexion.", a-t-il indiqué. Au rayon de ses priorités notamment, le développement de la formation permanente, l'amélioration de la communication interne et le développement d'outils innovants, facilitant le travail au quotidien des élèves, des enseignants et du personnel. Sur ce point, la faculté de Caen est déjà précurseur grâce à un logiciel développé in utero, baptisé OSE. "C'est un produit unique en France. Nous l'utilisons depuis dix-huit mois et commençons à en sentir les bénéfices. Beaucoup d'universités nous l'envient.", assure le nouveau président. Son point fort ? Une meilleure visibilité du fonctionnement de l'institution, éclatée sur différents campus et accueillant plus de 26 000 étudiants. "Et donc un meilleur pilotage.", poursuit-il.

OSE doit d'ailleurs bientôt être vendu à l'Université du Havre.