Une page blanche pour l'organisation du sport en Normandie

En matière de politique sportive, le président du Conseil régional de Normandie, Hervé Morin, a les idées claires. Très claires. Hier soir à Caen, il a échangé avec l'essentiel des présidents des différentes ligues sportives des ex-Haute et Basse Normandie. Il en a profité pour leur fixer un objectif : "je compte sur vous pour que vos ligues fusionnent d'ici la fin de l'année, et si ça ne peut pas être le cas, je souhaite vous voir désigner un interlocuteur unique pour le Conseil régional." La Normandie compte quelque 700 000 licenciés répartis dans 8 000 clubs.

La Jeunesse et les Sports à Caen

Sur le terrain, les choses ne semblent pas si simples à mettre en place, même si les bonnes volontés sont là. "Les statuts de la future ligue de Normandie de basket sont préparés par notre fédération, sachant qu'elle souhaite qu'entre Basse et Haute, on fusionne en 2018", explique le Caennais Daniel Herbline. "Si nous le faisons sans la fédération pour être prêt début 2017 comme vous le voulez, avec nos juristes, ça va nous coûter beaucoup d'argent". Un exemple concret de blocage parmi tant d'autres. "On ne peut pas agir contre la volonté de nos fédérations car nous sommes dans un état de droit", rapportait un représentant de la Ligue d'athlétisme de Basse-Normandie.

"Nous avons la volonté de bâtir une page blanche pour la politique régionale, et il n'est certainement pas question d'harmoniser les politiques entre la Haute et la Basse", prévient Hervé Morin. En cette fin mars, la décision a été prise de positionner la direction du Conseil régional de la Jeunesse et des Sports à Caen. Des groupes de travail doivent être constitués pour avancer d'ici la fin de l'année sur sept grandes thématiques : la régionalisation du sport, les politiques locales, les modalités de soutien des ligues, les politiques d'équipement, la formation, le soutien au haut niveau et l’attractivité régionale pour organiser notamment de grands événements d'envergure nationales ou internationales. La transition est en marche.