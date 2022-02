Port de Dieppe : l'expulsion des migrants autorisée par le Tribunal administratif de Rouen

Suite à leur visite du terminal portuaire de Dieppe, le 23 mars dernier, Hervé Morin, président de la Région Normandie, également président du syndicat mixte du Port de Dieppe, et Pascal Martin, président du Département de la Seine-Maritime, avaient déposé un référé auprès du Tribunal administratif de Rouen pour faire évacuer d'urgence les migrants du domaine portuaire, si nécessaire avec le concours de la force publique. En cause d'après les élus, "l'incompatibilité du développement du port avec la présence des migrants, dont les conditions de vie et de logements sont par ailleurs intolérables".

La requête en référé a été examinée en audience ce vendredi 1er avril à 14h. Verdict : le Tribunal administratif autorise l'expulsion des migrants et des personnes occupant irrégulièrement le domaine public maritime et la zone portuaire

Les migrants parti d'eux-mêmes

Depuis plusieurs mois déjà, la pression s'accentuait aux abords du terminal transmanche de Dieppe. Mais en arrivant sur place, les policiers chargés de notifier l'avis d’expulsion aux intéressés ont constaté que les occupants avaient d'eux-mêmes évacué les lieux. Immédiatement, le syndicat mixte du Port de Dieppe a ensuite engagé des opérations de travaux sur les clôtures afin de permettre une mise en sécurité des terrains.