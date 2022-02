[PHOTOS] Dégradations à la fac de Caen : visite dans les couloirs dévastés

Vitre cassée, tags et inscriptions sur des dizaines de mètres de couloirs, portique de sécurité arraché, ouvrages rares volés et rayonnages abattus au sol... Le bâtiment B du Campus 1 de l'université de Caen et sa bibliothèque consacrée aux Sciences de l'Homme ont été sévèrement détériorés après le passage, pendant une vingtaine d'heures, d'individus qui ont bloqué les lieux, mangé et dormi sur place. Leur identité n'est pas connue, mais seuls une trentaine d'entre eux seraient des étudiants. "Il est hors de question de stigmatiser qui que ce soit. Je crois qu'il y a eu un mouvement qui a dépassé nos étudiants", tente d'analyser Nathalie Hauchard-Seguin, directrice générale des services.

L'université de Caen a porté plainte pour introduction illégale dans le bâtiment, dégradation de bien public et occupation illégale, et une enquête de police devrait être ouverte. En 2010, lors du dernier mouvement social impactant l'université, l'institution avait dû régler une note de 300 000 euros.

Cet été, comme il était prévu depuis plusieurs années, le bâtiment B fermera ses portes pour être désamianté, avant d'être largement rénové. Ses 13 000 m2 d'amphithéâtres et de salles devraient pouvoir rouvrir quatre ans après, d'ici 2020.