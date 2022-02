Les stars de la musique sont de plus en plus nombreuses à se lancer dans la mode. Tout comme Rihanna et Kanye West, Beyoncé présente elle aussi une marque à l'esprit sportswear, ou "activewear" comme elle la qualifie elle-même.

La sortie du sixième album solo de Beyoncé est imminente. La liste des chansons de l'album aurait même fuité sur la toile, évoquant des duos avec Adele, Mariah Carey et Nicki Minaj.