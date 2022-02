Foot : Avranches, pour prendre de l'air à Marseille

En ce 1er Avril, Damien Ott et ses hommes partent à la pêche au gros poisson en Provence. l'adversaire du soir et tout simplement en lutte pour l'accession en National. A moins de 10 journées de la fin Marseille Consolat est 2ème du classement à 1 point de Strasbourg et 5 points devant Luçon (4ème). Les marseillais n'ont perdu qu'une fois en 4 mois.

Une trajectoire bien différente de celle du club manchois en lutte pour le maintien avec seulement 3 points d'avance sur la zone rouge et qui n'a plus gagné à l'exterieur depuis 4 mois. Signe positif, les Normands restent sur une victoire face à Chateauroux.

Coup d'envoi de Marseille Consolat - Avranches à 20h00