Le stade d'Ornano sera agrandi à l'horizon 2020

Les études viennent de débuter : le stade d'Ornano, qui compte aujourd'hui 21 000 places, pourra accueillir à terme jusqu'à 34 500 personnes. Une jauge rendue possible par d'importants travaux. Pour Barbara Van Scherts, du cabinet d'architectes HBN, basée au Havre, il s'agit de "rapprocher le public du terrain, en rognant sur le périmètre alentour à la pelouse, et en réhaussant les tribunes grâce à une charpente mixte bois-métal, avec un porte-à-faux plus haut mais ouvrant davantage de perspectives."

60 millions d'euros

Le budget est conséquent : quelque 60 millions d'euros pourraient être nécessaires. Mais le jeu en vaut la chandelle, comme l'explique Thomas Gablé, conseiller en événementiel sportif chez Aren21 : "Pour voir grand sur le terrain, il faut voir grand en tribunes, grand en infrastructures... Si la Basse-Normandie avait anticipé il y a dix ans, Caen aurait pu faire partie des villes qui accueilleront l'Euro ces prochains mois".

Pour remplir le stade, des tarifs spéciaux à destination des écoles, des centres de loisirs et des maisons de retraite seraient à l'étude. L'enceinte sportive rénovée pourrait ouvrir ses portes en 2020.