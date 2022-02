Le grand retour de Pascal Légitimus à Maromme

"Habituellement c'est par là que les humoristes commencent leur parcours, mais moi non. C'est à trois que nous avons commencé et j'ai toujours en moi l'ADN des Inconnus. J'ai le désir aujourd'hui de retrouver mes premiers amours, de jouer des situations et des personnages auxquels on peut s'identifier et de divertir les spectateurs." Sur fond de sinistrose et d'anxiété ambiante, l'humoriste s'inspire du quotidien pour interpréter une galerie de personnages cocasses: "J'aime observer les gens. La vie est un cinéma en panoramique et depuis tout petit je m'amuse à grimer tout ce que je vois." Entre Club Med en Syrie, caricature du menteur, travers de la vie de couple, l'humoriste veut offrir à son public du rire et de la réflexion.

Pratique. Samedi 2 avril à 20h30. Espace culturel Beaumarchais à Maromme. Tarifs 10 à 25€. Tél. 02 35 74 05 32