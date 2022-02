Inna Modja créative et inspirée à Canteleu

"Je suis une résiliente et cet album est à mon image. Devant les difficultés je cherche toujours à trouver des éléments positifs pour rebondir." Ambassadrice de la cause des femmes, la chanteuse d'origine malienne évoque également la guerre au Mali : "J'ai envie de réagir avec mon art contre cette guerre qui se poursuit depuis trois ans." Partagée par sa double culture, entre l'Europe et le Mali, Inna Modja crée un univers musical multiculturel. "Je chante en anglais, en français et en bambara, ma langue natale. J'ai le désir de réinventer la musique malienne, de la moderniser, de l'enrichir et de la rendre plus universelle."

Pratique. Mercredi 6 avril à 20h30. ECFM de Canteleu. Tarifs 9 à 13€. Tél. 02 35 36 95 80