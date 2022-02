Normandie : l'élagueur volait ses clients et revendait son larcin sur Internet

Selon nos informations, les faits auraient duré pendant près d'un an, à partir du mois de mars 2015. L'individu, élagueur de profession, repérait lors de ses chantiers du matériel à dérober : remorques, tondeuses etc. Au total, seize victimes ont été identifiées, principalement dans le Calvados mais aussi dans l'Eure et dans l'Oise.

Le suspect, aidé par sa compagne, revendait ensuite son larcin sur Internet, sous de fausses identités et avec des téléphones prépayés. Il aurait ainsi généré 8 000 € de profit.

Le trentenaire devra répondre de ses actes devant le tribunal correctionnel de Lisieux le 30 juin prochain.