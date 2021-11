Tennis : Maxime Forcin champion de Normandie

En l'absence des meilleurs régionaux, le jeune homme de 21 ans a tenu son rang de favori, écartant le Haut-Normand Arnaud Desobry en finale (5-7, 7-5, 6-0). Cette belle performance matérialise la forme ascendante de celui qui se consacre désormais à temps plein à sa passion. « Je me surprends chaque année et j'aimerais voir jusqu'où je peux aller. Mon objectif est de grimper le plus haut possible dans le classement mondial. » Maxime Forcin, classé au-delà de la 1000ème place à l'ATP, ne se fixe pas de limite, conscient que « tout peut aller très vite dans un sens comme dans un autre ».