Paris (AFP). Euro-2016: Benzema, le dilemme de Deschamps

Ce problème de riches se transforme en dilemme pour le sélectionneur Didier Deschamps, dont la tâche se complique avant l'annonce le 12 mai de la liste des 23 pour l'Euro, organisé en France. "Il existe une vie sans Benzema, il y a des solutions, de bonnes solutions, et surtout elles arrivent en masse". Le champion du monde Bixente Lizarazu a parfaitement résumé, mercredi sur RTL, une situation paradoxalement loin d'être confortable pour le sélectionneur. Les deux victoires remportées coup sur coup, contre les Pays-Bas (3-2) vendredi puis la Russie (4-2) mardi, ont montré que les Bleus disposaient d'un formidable réservoir en attaque avec un leader en puissance (Griezmann), des avant-centres efficaces (Giroud, Gignac), des jeunes pleins de promesses (Coman, Martial) et un joueur qui marche sur l'eau (Payet). Benzema n'apparaît donc plus aussi indispensable que cela. Il a beau flamber cette saison avec le Real Madrid (24 buts en 26 matches, toutes compétitions confondues), il présente des statistiques assez faibles sur le plan international (27 réalisations en 81 sélections, dont aucune lors des rencontres à élimination directe d'une grande compétition). - 'On verra plus tard' - Questionné mardi sur le cas du Madrilène, Deschamps s'est agacé, répliquant qu'il ne voulait parler que des joueurs présents. "Pour le reste, on verra plus tard, il ne faut pas tout mélanger", a-t-il ajouté. "Plus tard", c'est bientôt: il y a une semaine, le président de la Fédération française (FFF), Noël Le Graët, a indiqué que cette dernière déciderait d'ici le 15 avril si Benzema redevient ou non sélectionnable. Il a été écarté de l'équipe de France le 10 décembre, après avoir été mis en examen pour "complicité de tentative de chantage" et "participation à une association de malfaiteurs" dans l'affaire du chantage à la sex-tape dont est victime un autre international, Mathieu Valbuena, actuellement absent de l'équipe de France. Le 11 mars, la justice a levé le contrôle judiciaire de Benzema, ce qui l'autorise désormais à rencontrer Valbuena. Reste à savoir quelle serait l'attitude de Deschamps si la FFF décidait de refaire de Benzema un joueur sélectionnable. Le 12 mars dans L'Equipe, Deschamps avait à peine caché sa volonté de partir à l'assaut du Championnat d'Europe (10 juin-10 juillet) avec le Madrilène. "Sur le plan sportif, j'ai envie d'avoir les meilleurs joueurs. Vous n'êtes pas attaquant du Real pendant cinq ans avec Mourinho, Ancelotti, Benitez ou Zidane comme ça. Tous les pays nous l'envient", avait-il déclaré. - Désinhibés - Mais à la lumière des derniers matchs des Bleus, le technicien national ne peut se voiler la face: ses joueurs offensifs sont manifestement désinhibés sans la présence encombrante de Benzema. Si l'on excepte le déplacement en Angleterre (défaite 2-0), disputé sans conviction quatre jours après les attentats du 13 novembre à Paris et Saint-Denis, les Bleus viennent de marquer 11 buts en 4 matches sans leur attaquant N.1. Olivier Giroud, dont les relations avec Benzema ont toujours été fraîches, a d'ailleurs joué franc jeu samedi en estimant que l'affaire de la sex-tape pourrait perturber le groupe en vue de l'Euro. "J'essaie de ne pas y penser, c'est quelque chose qui peut nous polluer l'esprit et nous empêcher de nous concentrer sur le terrain", a expliqué l'attaquant d'Arsenal. Deschamps devrait également gérer les conséquences extra-sportives d'un éventuel retour de Benzema. Les Bleus auront besoin d'un soutien populaire à domicile mais les enquêtes d'opinion indiquent toutes un rejet massif de l'ancien Lyonnais. Il faudrait aussi jongler avec l'impact médiatique et politique de son rappel. Le Premier ministre Manuel Valls et le ministre des Sports Patrick Kanner ont récemment affirmé que "les conditions ne sont pas réunies" pour que Benzema revienne en sélection, du fait de sa mise en examen. "La parole de Manuel Valls est importante, comme celle du ministre des Sports. Mais ce dossier je le connais bien et j'entends mener cette affaire avec Didier Deschamps", a toutefois répliqué Noël Le Graët auprès de l'AFP.

