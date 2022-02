La cathédrale de Rouen prend de la hauteur

La façade occidentale à peine terminée, les travaux se poursuivent sur les toits de la cathédrale. Débutés en octobre dernier, ils visent à offrir une seconde jeunesse à la flèche. Installée en 1874, cette flèche en fonte, conçue par l'architecte Jean-Antoine Alavoine, ainsi que ses clochetons fabriqués par le ferronnier Ferdinand Marrou, vont bénéficier d'une grande restauration.

Retour en 1539

Financés totalement par l'État via la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Normandie (DRAC), ces travaux coûtent 14,5 millions d'euros. "La flèche et ses clochetons vont être repris depuis la base, pour la réintégration de peinture et la restauration des éléments en fonte", indique Daniel Fournier, ingénieur du patrimoine à la DRAC. Dans le même temps, une énorme bâche est venue couvrir le toit du cœur de la cathédrale. Ce deuxième chantier a pour but de restaurer la toiture qui a été détériorée lors de la tempête de 1999.

Ces travaux vont aussi permettre de rehausser le toit afin qu'il reprenne le niveau de 1539. Lors de l'incendie de 1822, la flèche, alors en bois, ainsi que la toiture ont été totalement détruites. Dans l'urgence, une nouvelle toiture avait été posée sans respecter les dimensions de celle carbonisée. Près de 200 ans après, un retour au passé va être opéré : "Nous allons reprendre la charpente ainsi que toute la couverture des parties hautes du chœur afin qu'elle puisse être identique à celle du XVIe siècle", souligne Daniel Fournier. Prévu en plusieurs tranches, ce chantier de longue haleine devrait être terminé en 2023.