Orne : manifestations et perturbations pour la journée nationale contre la " loi travail "

Dans l'Orne : CGT, FO, FSU et Solidaires appellent à un rassemblement ce jeudi à 10h30, à Alençon : aux ronds-points du carrefour de l'Avenue Leclerc et du Boulevard Koutiala.

Autres rassemblements à 16h à Flers, Place des 5 becs et à Argentan, Place du Général Leclerc.

Dès ce mercredi soir : des perturbations sont à prévoir à la Sncf, avec :

- 2 trains sur 10 sur la ligne Paris/Granville

- moins d'une circulation par train ou autocar sur les lignes TER, dont Caen / Argentan / Alençon / Le Mans / Tours.

Jeudi :

-Les lignes TER par autocar Bagnoles de l'Orne / Briouze et Bagnoles de l'Orne / Argentan ne seront pas assurées.

-Sur les autocars interurbains ornais : aucune circulation sur les lignes 13, 22 et 25 et des perturbations sur la ligne 20.

-Pas de bus non plus à Flers sur les transports scolaires, les lignes urbaines et le service « Créabus ».