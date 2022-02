"Wonderwall" d'Oasis élue meilleure chanson britannique de tous les temps

Oasis occupe les quatre premières places du classement avec dans l'ordre "Wonderwall", "Don't Look Back in Anger", "Champagne Supernova" et "Live Forever".

Les Stones Roses se placent à la cinquième position avec "I Am The Resurrection".

"Heroes" et "Life on Mars?" permettent, respectivement, à David Bowie de se placer sur les septième et huitième marches du classement.

Les incontournables Rolling Stones et leur "Gimme Shelter" sont dixièmes, tandis que les Beatles décrochent seulement la treizième position avec "Hey Jude".

Le classement complet :

1. "Wonderwall", Oasis

2. "Don't Look Back in Anger", Oasis

3. "Champagne Supernova", Oasis

4. "Live Forever", Oasis

5. "I Am The Resurrection", Stones Roses

6. "I Bet You Look Good On The Dancefloor", Artic Monkeys

7. "Heroes", David Bowie

8. "Life On Mars?", David Bowie

9. "Bittersweet Symphony", The Verve

10. "Gimme Shelter", The Rolling Stones

11. "One Day Like This", Elbow

12. "Bohemian Rhapsody", Queen

13. "Hey Jude", The Beatles

14. "Common People", Pulp

15. "There Is A Light That Never Goes Out", The Smiths

16. "Slide Away", Oasis

17. "Fool's Gold", The Stone Roses

18. "How Soon Is Now", The Smiths

19. "A Day In The Life", The Beatles

20. "Love Will Tear Us Apart", Joy Division