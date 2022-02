Basket : l'USO Mondeville entre deux eaux

Avant d'affronter Arras, lanterne rouge et maillon faible de Ligue féminine, les Mondevillaises pouvaient nourrir une légitime ambition. Le Challenge Round, ouvert aux équipes classées de la cinquième place à la huitième place, semblait à leur portée. Huitièmes depuis plusieurs semaines, elles avaient bien des raisons de regarder vers le haut. Le revers subi devant les Arrageoises samedi 26 mars, la faute à "énormément de suffisance", aux yeux de Romain L'Hermitte, a quelque peu modifié la perception des choses. Mondeville conservait une solide marge sur le premier relégable, Angers, avant de se rendre à Nantes mercredi 30 mars, mais son regard était davantage tourné vers le bas du tableau. "On se met clairement dans l'embarras, estimait Romain L'Hermitte. Cette défaite est très préjudiciable, on est loin d'être maintenu. Et ce n'est pas un calendrier de touristes qui nous attend. Ça va être très dur." A Nantes, l'USOM affrontait un adversaire direct dans le ventre mou du classement.

Samedi 2 avril, les Mondevillaises devront faire face à Montpellier, candidat au titre. Il ne restera plus que quatre rencontres à disputer par la suite. La fin de saison pourrait arriver très vite, sauf si les Normandes parvenaient à s'offrir un joli rab. "On est peut-être plus à l'aise dans la peau du challenger", avance leur entraîneur. Plus à l'aise, Mondeville le sera aussi assurément avec Kim Gaucher, de retour à la compétition.