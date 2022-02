Paul McCartney rejoint le casting de Pirate Des Caraïbes 5

Alors que dans le troisième épisode de la saga, Keith Richards (le guitariste des Rolling Stones) avait donné avec succès la réplique à Johnny Deep, c'est au tour d'un autre musicien mythique de prendre part au film : Le chanteur et guitariste du groupe Les Beatles, Paul McCartney !





Il incarnera certainement un rôle ressemblant à sa personnalité. Toujours chic, on a du mal à l'imaginer avec des dreads et un chapeau abîmé. Johnny Depp sera évidement toujours présent dans le rôle principal de Jack Sparow.





Le tournage des scènes s'est terminé en août 2015 et la sortie du film est annoncée aux Etats-Unis pour le 26 mai 2017.