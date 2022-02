Vol EgyptAir détourné: le pirate de l'air a été arrêté [video]

13h56 > Le pirate de l'air a été arrêté

Le gouvernement chypriote annonce que le pirate de l'air a été arrêté. La chaîne chypriote a diffusé des images le montrant, sortant de l'avion, les mains en l'air.

12h13 > À la mi-journée trois membres de l'équipage, un officier de sécurité et trois passagers sont toujours à bord de l'avion d'EgyptAir a annoncé le ministre égyptien de l'Aviation civile Cherif Fathy.

12h12 > Le pirate de l'air qui a détourné mardi un avion de la compagnie Egyptair est professeur de médecine vétérinaire à l'université d'Alexandrie

11h06 > Quatre à cinq passagers supplémentaires ont été vus en train de quitter l'avion d'Egyptair, rapporte la radio publique chypriote.

11h04 > Détournement "pas lié au terrorisme"

Le détournement du vol d'EgyptAir n'est pas de nature terroriste, a affirmé le président chypriote Nicos Anastasiades mardi, quelques heures après l’atterrissage d'un avion de ligne égyptien à Larnaca. Les motivations du pirate de l'air qui a demandé à voir son ex-épouse chypriote ne sont toujours pas claires.

9h47 > Les premières images

9h23 > Dans un communiqué, relayé sur twitter, la compagnie Egyptair indique que les négociations avec l'homme, qui pourrait porter une ceinture explosive, ont abouti à la libération des passagers. Toutefois l'équipage et cinq voyageurs étrangers sont encore à bord et toujours retenus.

Un passager de l'avion d'EgyptAir a menacé de faire détonner une ceinture d'explosifs, a annoncé le ministère égyptien de l'Aviation civile. "L'Airbus A-320 transportant 81 passagers entre Alexandrie et le Caire a été détourné, son pilote a affirmé qu'un passager assurait avoir une ceinture d'explosifs et l'a obligé à atterrir à Larnaca", indique le communiqué du ministère.

Les pirates n'ont pas fait de demandes dans l'immédiat

L'avion détourné a atterri à l'aéroport de Larnaca, à Chypre selon les responsables de l'aéroport du Caire. Il y aurait 81 passagers dont 7 membres d'équipage à bord de l'avion ainsi qu'un homme qui pourrait être armé.

Les pirates de l'air ont contacté la tour de contrôle à 08h30 heure locale et le Boeing 737-800 a été autorisé à atterrir à 08h50, a précisé la police. Les pirates n'ont pas fait de demandes dans l'immédiat et une cellule de crise a été déployée à l'aéroport.

La compagnie a officiellement confirmé le détournement

Our flight MS181 is officially hijacked. we'll publish an official statement now. #Egyptair