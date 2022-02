Trois jours sur le tournage de la webserie "Dawn Of Crime"

L’équipe technique et une partie des comédiens ont fait le voyage de Paris. Mathieu Muller, le réalisateur, a travaillé plusieurs jours sur le découpage technique et la réalisation du story bord. Charlyne Liquito, assistante à la réalisation, s’est occupée de l’organisation : plan de tournage, gestion des comédiens et techniciens. Vincent Injeyan à la caméra et Gaetan Picault, qui a créé les accessoires, se charge de la photographie et de la communication de la websérie.

Tous les détails comptent

Costumes, maquillage, training d’acteur, accessoires et décorations : tout est important. Le réalisateur place ses comédiens au centimètre près, le cadreur règle son point, l’ingénieur du son règle son matériel. Il y a des répétitions mécaniques pour que l’artistique et la technique soient en parfaite osmose pour tourner.

« Silence, on tourne ! »

Tout le monde est prêt, Mathieu Muller demande le moteur : l’ingénieur du son réclame le silence plateau; on annonce le titre, la séquence, le plan, le numéro de la prise et le clap se ferme avec un bruit sec. Le mot « ACTION » retentit et les comédiens jouent leur scène.

On recommence jusqu’à ce que tout soit parfait, puis on change d’angle. On bouge un peu le décor et les éclairages, on replace les comédiens dans l’image ; souvent « on triche » : ils peuvent être physiquement distants et paraître très proches à l’image, ou le contraire !

Un rythme endiablé

En trois jours, toutes les séquences des quatre premiers épisodes de la saison 2 ont été mises en boîte dans 6 lieux différents : 6 plateaux de tournage à préparer, décorer, éclairer. L’équipe a bien mérité un peu de repos après plus de 40 heures de tournage endiablées !

Le premier épisode sera diffusé le 24 août 2016. Cette saison promet beaucoup de surprises et d’émotions pour le plus grand bonheur des fans !

Casting :

Clark Kent : Véga Urei

Lois Lane : Clara Gobert

Chloé Sullivan : Anaïs Masquelier

Lex Luthor : Sébastien Lacheray

Lana Lang : Anne-Lise Fossey

Karl Taylor : Matthieu Farcy

Quinn Taylor : Axelle

Cyrille Libs : Homme de main

Gabrielle : Fanny Chambrun

Femme agressée : Mia Ping

Making of : Fabien Sauvage