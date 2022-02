Tempête : la toiture d'un lycée arrachée à Saint-Lô

Dans la cour du lycée Le Verrier de Saint-Lô, près du bâtiment sud de l'établissement scolaire, deux grands morceaux de toitures gisent, à même le sol. Ils ont été soulevés par le vent et ont atterri dans la cour. Partout autour, jusque dans la rue du Maréchal Leclerc et même sur le rond-point du Major Howie tout proche, des morceaux de laine de verre, arrachés par le vent, sont au sol, sur la chaussée, sur les trottoirs et dans les haies des jardins environnants.

Conséquence : le lycée restera fermé ces mardi 29 et mercredi 30 mars.

Ces dégâts dus à la "tempête de Pâques", baptisée Jeanne, sont à ajouter aux nombreuses coupures de courant survenues dans l'ouest de la France et en Normandie cette nuit.

Texte : La Manche Libre