De vigilance orange à jaune pour la tempête en Normandie

Depuis la veille au soir et les premiers signes de tempête venus de l'ouest, quatre départements normands étaient placés en vigilance orange : la Manche, le Calvados, la Seine-Maritime et l'Eure. Les autorités ont décidé de rétrograder de un degré le niveau de vigilance aux vents forts et aux orages qui reste tout de même en "jaune" pour cette après-midi de lundi de Pâques. Au plus fort de la nuit, et à cause des intempéries, ce sont jusqu'à 40 000 foyers normands qui ont été privés d'électricité.