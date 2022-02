Palmyre (Syrie) (AFP). Syrie: le régime reprend Palmyre, une victoire majeure face à l'EI

Il s'agit de la victoire la plus importante du régime face à l'EI depuis l'intervention militaire dans le conflit syrien, fin septembre 2015, de la Russie, allié indéfectible du président Bachar al-Assad. Après avoir reconquis Palmyre, les forces prorégime n'auront qu'à déloger l'EI de la localité d'Al-Alianiyé, à 60 km plus au sud, pour reprendre le contrôle du désert syrien et avancer vers la frontière avec l'Irak, contrôlée en grande partie par les jihadistes. M. Assad a qualifié dimanche d'"important exploit la libération de Palmyre", ville vieille de plus de 2.000 ans. Le président russe Vladimir Poutine a félicité par téléphone M. Assad, qui lui a exprimé "une haute appréciation de l'aide apportée" par la Russie, selon un porte-parole du Kremlin. - Ville fantôme - Selon un correspondant de l'AFP sur place, Palmyre ressemblait dimanche à une ville fantôme, la quasi-totalité des habitants ayant fui les bombardements et les raids aériens ces derniers jours. D'énormes destructions y témoignent de la violence des combats. Dans chaque quartier, les immeubles portent l'impact de balles et des trous béants défigurent leurs façades. La télévision d'Etat a montré des images de destructions dans le musée de Palmyre avec des têtes de statues renversées, le sol couvert de débris et un grand cratère au plafond. Soutenue par l'aviation et les forces spéciales russes, ainsi que par le Hezbollah libanais et des milices, l'armée avait lancé le 7 mars l'offensive pour reprendre Palmyre à l'EI, qui s'en était emparée en mai 2015. En 20 jours de combats, 400 jihadistes sont morts, "le bilan le plus lourd pour l'EI dans une seule bataille depuis son émergence" dans le conflit en 2013, selon l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH). 188 membres des forces prorégime y ont péri. La perte de Palmyre est la deuxième grande défaite de l'EI en Syrie, après celle en janvier 2015 à Kobané (nord). Fort de son succès, le commandement militaire syrien a affirmé que Palmyre "sera la base à partir de laquelle s'étendront les opérations contre le groupe terroriste notamment à Deir Ezzor (est) et Raqa (nord)", principaux fiefs de l'EI. Le but est de "couper leurs lignes de ravitaillement et de reprendre les territoires sous leur contrôle pour mettre fin à leur existence" en Syrie. L'ordre de retrait est venu du commandement de l'EI à Raqa, a indiqué l'OSDH, mais il reste "une poignée de jihadistes qui veulent se battre". Des combats se poursuivaient d'ailleurs à l'aéroport militaire de Palmyre, au sud-est de la ville, selon l'OSDH. Selon Moscou, les avions russes ont effectué 40 sorties dans la région de Palmyre ces dernières 24 heures, bombardant 117 cibles "terroristes". - "Comme avant" - Responsable d'atrocités dans les régions sous son contrôle et de vastes destructions du patrimoine, l'EI a détruit à coups d'explosifs les temples de Bêl et Baalshamin à Palmyre, ainsi que les tours funéraires et le célèbre Arc de triomphe. "Nous étions si effrayés à l'idée d'entrer sur le site antique et de le trouver complètement détruit", a confié un soldat du régime sous couvert d'anonymat, "mais quand nous sommes entrés, nous avons été soulagés". "Le paysage général est en bon état" et Palmyre "redeviendra comme avant", a assuré le chef des Antiquités syriennes Mamoun Abdelkarim. De l'autre côté de la frontière, en Irak, l'EI est aussi la cible d'une large offensive de l'armée qui cherche à reprendre son fief de Mossoul (nord), avec le soutien aérien de la coalition internationale. Les grandes puissances sont déterminées à en finir avec l'EI qui a revendiqué les attentats de mardi à Bruxelles (31 morts et 340 blessés), quatre mois après avoir commis ceux de Paris (130 morts). Palmyre était l'une des principales batailles en cours en Syrie, où une trêve est en vigueur depuis un mois entre rebelles non jihadistes et régime. A la faveur de cette trêve, des pourparlers indirects ont eu lieu à Genève entre régime et opposition afin de trouver une issue au conflit qui a fait depuis cinq ans plus de 270.000 morts et créé une grave crise migratoire avec la fuite de millions de Syriens. L'ONU espère un deuxième round autour du 9-10 avril.

