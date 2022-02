Gand (Belgique) (AFP). Gand-Wevelgem: le nouveau Kemmel en juge de paix

"S'il pleut (ce qui est annoncé, ndlr), de nombreux coureurs vont monter à pied", promet Frank Hoste, le directeur de course quand il évoque la difficulté située à seulement 35 kilomètres de l'arrivée. Long de 2,5 km (avec une pente de 4,4% et un passage à 23%), le Kemmel est répertorié comme la côte la plus difficile de Flandre par le Cotacol, ouvrage qui référence les cols. Souvent, Gand-Wevelgem est un terrain apprécié par les sprinteurs comme l'ont prouvé Sagan, Freire, Cipollini ou Boonen. Mais c'est la météo qui choisit en réalité le profil du vainqueur, si bien que d'autres types de coureurs ont pu inscrire leur nom au palmarès. L'an dernier, la course s'était déroulée sous la tempête. Des rafales de vent de 90 km/h avaient envoyé nombre de coureurs dans les ravins. Le vétéran italien Lucas Paolini (depuis lors rattrapé par une affaire de dopage) s'était imposé. Les conditions seront à peine meilleures dimanche. Pluie et vents sont annoncés le long des 243 km de course. Aucun favori ne se dégage: Sagan, Kristoff, Boonen, Coquard, Trentin, Vanmarcke, Roelandts, Pozzato... Les prétendants sont nombreux. - Un vrai objectif pour Bouhanni et Démare - Et les Français pourraient jouer un rôle en vue. Vainqueur de Milan-SanRemo, Arnaud Démare a fait de la "classique des éventails" (en références aux bordures, ces cassures au sein du peloton, fréquentes à Wevelgem) un réel objectif. Son compatriote Nacer Bouhanni viendra lui aussi jouer la gagne, pour apaiser sa frustration d'avoir loupé de peu un succès à la Primavera en raison d'un saut de chaîne qu'il n'a pas encore digéré malgré ses deux récentes victoires d'étape au Tour de Catalogne. André Greipel ne se fait lui guère d'illusion. Le sprinteur allemand a le profil d'un vainqueur potentiel mais il reprend la compétition sans repère, après plusieurs semaines de convalescence (côtes cassées suite à une chute au Tour d'Algarve). L'un des hommes en forme de ce début de saison, le Belge Greg Van Avermaet, est lui aussi plein d'incertitude. Le vainqueur du Nieuwsblad et de Tirreno-Adriatico a été malade en milieu de semaine (forfait au GP de l'E3 vendredi) et voudra surtout se rassurer dimanche en vue des deux grands objectifs de sa saison, le Tour des Flandres et Paris-Roubaix.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire