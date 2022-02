Alerte Tempête en Normandie : Manche et Calvados en vigilance Orange

Météo France a placé ce dimanche les départements de la Manche et du Calvados en vigilance orange pour vents violents.

Ce dimanche, les averses s’annoncent fréquentes, notamment cet après-midi, parfois accompagnées de grésil, voire d'un coup de tonnerre. Une nouvelle perturbation, pluvieuse et venteuse, gagnera nos départements dès le début de nuit.



Au passage d'une profonde dépression sur le sud des îles Britanniques, les vents de Sud-Ouest se renforcent rapidement et deviennent tempétueux dès la première partie de nuit.

Les rafales atteindront alors 90 à 100 km/h dans les terres, voire 110 km/h

Sur le littoral et les caps exposés, les rafales pourront atteindre 120 km/h, voire 130 km/h ponctuellement sur les côtes du Cotentin, 110 km/h sur les côtes du Calvados. Elles se maintiendront jusqu'à l'aube, avant de mollir en début de matinée.

Associées à ces vents violents, le temps sera pluvieux. Le cumul de précipitation attendu se situe entre 10 et 15 mm.

Mer déchaînée

Selon la préfecture martime, La mer totale sera agitée a forte (2.5/3.5m) sur Manche Est et forte (3/4m) a très forte (4/6m) sur Manche Ouest. Une attention particulière doit être portée à l’ouest des iles anglo-normandes et du dispositif de séparation du trafic (DST) des Casquets en fin de nuit prochaine où des creux de 6/7m sont attendus.



Lundi, la dépression s'éloignera vers la mer du Nord, mais les rafales de vent resteront fortes jusqu'en début de matinée, atteignant encore 90 à 100 km/h, sur le nord du département de la Manche en particulier.

Puis le vent de Sud-Ouest va s'appaiser devenant plus irrégulier, se limitant à des rafales de 60 à 70 km/h sous les averses.

Côté ciel, un régime d'averses s'installe pour la journée. Entrecoupées de courtes éclaircies, ces averses seront, comme la veille, localement orageuses, fréquentes, et pourront s'accompagner de grésil, voire de grêle. Les températures maximales sont voisines de 10 à 11 degrés.



Il est fortement recommandé de se tenir éloignée du bord de mer, des estuaires et des rivières côtières, et de se tenir régulièrement informée de l'évolution de la situation sur Tendance Ouest qui fait des points réguliers sur la météo dans la région.