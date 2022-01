Interventions facturées des pompiers dans le Calvados : " On ne doit pas monnayer l'assistance à personne en danger ! "

Le Conseil d’Administration du Service départemental d’incendie et de secours du Calvados (SDIS 14), réuni le lundi 21 mars, compte appliquer dès le 1er avril 2016 de nouveaux tarifs à certaines interventions des sapeurs pompiers. Seraient ainsi facturés 241 euros un « relevage à domicile sans transport» ou encore 463 euros une « levée de doute alarme incendie ». « Inadmissible » pour Eric Vève, conseiller départemental et conseiller municipal de Caen, selon qui « on ne doit pas monnayer l’assistance à personne en danger ».

Une indignation partagée par Philippe Duron, député du Calvados, qui voit dans ces nouvelles tarifications une volonté « dissuasive » : « ce type de tarification va faire que les personnes vont hésiter à appeler les secours », a-t-il ainsi prévenu. Une décision également regrettable pour Marie-Jeanne Gobert , qui voit là une tentative d’ouvrir les services publics au marché privé et à la concurrence : « qu’est-ce qui nous dit que demain on ne va pas facturer les interventions de la police ? », s’est ainsi interrogée la conseillère régionale et municipale PCF.



Un service de bus dégradé

Autre source de mécontentement, celle d’un projet visant à supprimer la permanence de l’offre sur les lignes de bus de l’agglomération caennaise et à restaurer la segmentation de l’offre en périodes (période scolaire, période dite de « petites vacances scolaires » avec une cadence des bus moins forte et période estivale avec une cadence beaucoup plus faible). Un non-sens pour Rudy L’Orphelin, conseiller municipal de Caen, qui dénonce une « sur-motorisation des ménages de l’agglomération caennaise : 67% des déplacements en voitures se réalisent pour se rendre sur le lieu de travail. Avec la réduction de l’offre de bus, on aggrave cette sur-motorisation », a-t-il ainsi dénoncé.

Une pétition sera lancée pour interpeller l’attention de la société et « défendre le service public et les plus démunis », a prévenu Eric Vève.