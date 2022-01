Près de Caen, sursis pour une mère refusant un droit de visite au père de son enfant

La garde de l'enfant est accordée à la mère, âgée de 38 ans, qui réside à Epron, au nord de Caen. Lorsqu'il rentre de chez son père, le petit garçon porte des bleus, fait des crises d'angoisse et des poussées d’eczéma. Il se dit maltraité.

La mère porte alors plainte et dépose une requête en référé pour suppression du droit de visite et d’hébergement pour cause de violence. Mais le juge aux affaires familiales maintient le droit de visite, l'enfant présentant des idées morbides mais pas de lésions.

Qu'à cela ne tienne : durant les vacances de Noël, elle quitte son domicile avec lui. Elle ne l'envoie plus non plus à l’école le vendredi, car c'est là que son père doit le récupérer. Ce dernier ne verra ainsi pas son fils de septembre 2015 à janvier 2016.

La mère comparaissait mercredi 23 mars devant le Tribunal de grande instance de Caen pour non présentation d'enfant à une personne ayant le droit de le réclamer. « C'est un manipulateur violent, je ferai tout pour protéger mon fils ! », déclare-t-elle à la barre. Mais le parquet n'a pas été convaincu et la condamne à trois mois de prison avec sursis et à 200 euros d'amende.