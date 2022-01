Contrôles routiers renforcés pour le week-end de Pâques

En cette veille de départ pour ce premier week-end prolongé de l'année, Jacques Witkowski, préfet de la Manche, appelle les usagers à rester vigilants et prudents, à respecter strictement le code de la route et à adapter en permanence leur conduite aux conditions de circulation, afin d’éviter que ce week-end ne se transforme en drame pour eux et leurs familles.

"Depuis le début de l'année, tous les indicateurs d'accidentologie sont en hausse dans le département" rappelle la préfecture.

Pour remédier à cette situation inacceptable, le préfet de la Manche a demandé aux forces de l'ordre de renforcer les opérations de contrôles routiers à l'occasion de ce long week-end, sur l'ensemble du réseau routier et autoroutier du département.

Alcool, drogue, téléphone

"L'action des forces de l'ordre sera naturellement destinée à lutter contre les excès de vitesse mais également contre les pertes d’attention au volant, qu’elles soient induites par des pratiques addictives (alcool et stupéfiants) ou par l'usage du téléphone portable sous toutes ses formes (appels téléphoniques, rédaction/lecture de SMS)".

Policiers et gendarmes veilleront également au respect des règles de priorité, à l'utilisation des clignotants trop souvent oubliés, au port de la ceinture de sécurité à l’avant comme à l’arrière. Ces fautes comportementales sont très souvent à l'origine des accidents dans le département.

Les deux-roues visés

Une attention particulière sera également portée aux deux-roues motorisés. "Les motards et conducteurs de scooters, doivent faire l’objet de toutes les attentions de la part des autres usagers. Ils doivent eux-mêmes redoubler de vigilance, contrôler leur vitesse et porter un équipement parfaitement adapté à leurs déplacements".