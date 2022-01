Tour de France : roulez sur les traces des pros !

C'est une première : le 26 juin, une semaine avant le Grand départ du Tour de France dans la Manche, les amateurs de vélo pourront éprouver le parcours de la première étape, du Mont-Saint-Michel à Utah Beach, avec une fin de parcours pour tous à Carentan.

Une randonnée cyclosportive ouverte à tous, avec trois parcours au choix, selon le niveau du coureur :

189 km, Mont-Saint-Michel/Utah Beach /Carentan, identique à celui de la première étape du Tour de France 2016 (départ de 7h à 9h), à partir de 16 ans





80 km, Lessay/Utah Beach/Carentan (départ de 11h à 13h), à partir de 14 ans





44 km, Montebourg/Utah Beach /Carentan, pour découvrir le panorama des plages du Débarquement (départ de 12h30 à 15h30), à partir de 10 ans

2500 coureurs pourront participer au parcours de 189 km, 2500 sur les deux autres, pour un total de 5000 participants. Les amateurs de vélo venus du Royaume-Uni devraient être particulièrement friands de cette épreuve.

La ville de Carentan la zone d’arrivée et le Village de cette Étape Grand Départ, avec de nombreuses festivités et notamment une fête de la musique, décalée pour l'occasion du 21 juin au 26 juin !

BONUS AUDIO

Christian Prudhomme, directeur du Tour de France : "Le lien entre la bicyclette de tous les jours et la compétition est capital pour nous"

Christian Prudhomme Impossible de lire le son.

Thomas Delpeuch, responsable de l'organisation des événements grand public : "il n'y a que 5000 places, anticipez !"

Thomas Delpeuch Impossible de lire le son.

Informations et inscriptions via le site d' ASO Challenges et le site internet du Grand départ