Buenos Aires (AFP). Obama dans un tango décontracté à Buenos Aires

Relativement détendu, le président américain a enchaîné quelques pas avec la danseuse Mora Godoy, tandis que son épouse Michelle a fait de même avec le danseur José Lugones. Le président américain "m'a dit qu'il ne savait pas comment danser (le tango), je lui ai dit qu'il n'avait qu'à me suivre. Il m'a dit 'OK' et il a commencé à danser. Finalement c'est moi qui l'ai suivi parce que c'est un très bon danseur", a raconté Mora Godoy au journal argentin La Nacion. Avant le dîner d'Etat avec le président Mauricio Macri au centre culturel Kirchner, Barack Obama a donné un bref discours dans lequel il a cité l'écrivain argentin Jorge Luis Borges selon lequel "dans ce pays nous avons un droit inviolable à l'espoir". Le président Obama entame jeudi le deuxième et dernier jour de sa visite en Argentine qui coïncide avec les actes de commémoration à l'occasion du 40e anniversaire du coup d'Etat de 1976.

