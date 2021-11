Théâtre : bonne saison pour la Comédie de Caen

Il affiche une hausse de 34 % de spectateurs payants et de 41 % d’abonnés en un an, soit 100 % d’augmentation depuis l’arrivée de son nouveau directeur Jean Lambert-Wild en 2007. Cette performance hisse le théâtre caennais au neuvième rang des centres dramatiques nationauxde France en termes de fréquentation.



“C’est le signe de la qualité du travail de toute l’équipe. Mais il reste encore beaucoup de travail à faire : la Comédie de Caen doit élargir son public et veiller à une plus grande mixité sociale”, tempère le directeur. “Le Centre dramatique de Normandie doit devenir un point de référence des productions européennes, pour que Caen devienne la capitale culturelle qu’elle doit être.”

Le pari est en passe d’être gagné concernant la réputation de la Comédie de Caen, en France et à l’étranger : 190 représentations ont été données hors de Caen la saison dernière, attirant 46 000 spectateurs. Cet été encore, une tournée se rendra en Corée, au Japon, au Danemark et en Suisse.