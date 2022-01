Paris (AFP). Equipe de France: Benzema en salle d'attente, quelles options en échange?

Le sélectionneur s'est appuyé depuis 2014 sur une ligne Valbuena-Benzema-Griezmann mais l'affaire de la sex-tape a rendu incertaine la participation au Championnat d'Europe du Madrilène, mis en examen pour "complicité de tentative de chantage" et "participation à une association de malfaiteurs". Déclaré "non sélectionnable" par la Fédération française, Benzema sera fixé sur son sort d'ici le 15 avril, a annoncé mardi le président de la FFF Noël Le Graët. . Griezmann-Giroud-Martial, option N.1 La quête d'un plan B a véritablement débuté en novembre lors du premier stage des Bleus effectué sans Benzema ni Mathieu Valbuena, blessé actuellement et en grande difficulté sportive cette saison, sans doute perturbé par cette affaire, dont il est la victime. Le trio Griezmann-Giroud-Martial avait alors passé avec brio le test contre les champions du monde allemands (2-0), le 13 novembre au Stade de France. Un mois auparavant, les trois joueurs avaient également brillé au Danemark (2-1) sur un doublé d'Olivier Giroud, le 11 octobre. Deschamps peut toujours compter sur la forme étincelante de Griezmann, auteur de 17 buts en Liga après avoir bouclé la saison dernière juste derrière les deux monstres Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Le joueur de l'Atletico Madrid, souvent plus à l'aise dans un rôle de joker à ses débuts internationaux, commence enfin à prendre ses aises dans un costume de titulaire en bleu. Martial incarne de son côté la jeunesse triomphante, à 20 ans (6 sélections). Le prix astronomique de son transfert de Monaco vers Manchester United (80 millions d'euros, futurs bonus compris) ne semble pas l'avoir préoccupé. La principale interrogation concerne surtout Giroud. En méforme persistante à Arsenal, l'ancien Montpelliérain est dans le dur. Ses dernières prestations en équipe de France, avec qui il reste sur trois buts en 3 rencontres, et son vécu (45 sélections, 13 réalisations) suffisent pourtant à le maintenir comme la doublure N.1 de Benzema au poste d'avant-centre. . Coman, la carte jeune Si les malheurs de Giroud se prolongent, Deschamps a d'autres atouts dans sa manche, notamment du côté des jeunes lancés récemment. La pépite du Bayern Munich Kingsley Coman (19 ans, 2 sélections) frappe également à la porte du onze, surtout après sa démonstration lors du 8e de finale retour de Ligue des champions face à la Juventus Turin. "C'est un jeune joueur mais chaque fois que je le vois jouer, il se débrouille très bien dans un club qui joue le haut du tableau avec beaucoup de concurrence, a commenté Deschamps lundi. Il est très intéressant dans son jeu avec de la vitesse, de l'élimination, de la qualité de centres. Il a un gros potentiel avec une marge de progression." L'association Coman-Martial-Griezmann a de l'allure sur le papier mais il y a peut-être un risque à démarrer l'Euro avec des titulaires aussi jeunes devant. . Gignac en embuscade Les déboires de Giroud donnent aussi forcément des idées à André-Pierre Gignac. Exilé au Mexique, l'attaquant des Tigres de Monterrey a montré contre les Allemands qu'il pouvait encore rendre service au plus haut niveau. Gignac (30 ans, 23 sélections, 6 buts) a de l'expérience et a déjà disputé une phase finale (Mondial-2010). Il peut représenter une menace sérieuse pour le Gunner si sa situation ne s'améliore pas. Dimitri Payet, Hatem Ben Arfa (non retenu en mars) ou Nabil Fekir, qui doit reprendre la compétition mi-avril après sa grave blessure au genou, espèrent eux se frayer une place dans la liste des 23, sans compter l'éventuelle surprise Ousmane Dembelé, qui fait déjà saliver toute l'Europe à 18 ans.

