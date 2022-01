Quartier Flaubert, ligne T4 et Contournement Est au menu du Conseil métropolitain

Projet de la ligne T4

La délibération portera sur le lancement d'appels d'offres en lien avec l'aménagement de la voirie autour de cette futur ligne qui ralliera le Zénith depuis le Boulingrin. "Suite à l'avis favorable et sans réserve émis par le commissaire-enquêteur, nous entrons dans le vif du sujet", se réjouit le président de la Métropole Frédéric Sanchez. Trois appels d'offres sont consacrés à l'aménagement de la voirie, deux autres à celui des espaces verts. Le projet affiné sera présenté avant l'été ou à la rentrée prochaine.

Ecoquartier Flaubert

Les conseillers métropolitains se prononceront sur plusieurs délibérations en lien avec l'aménagement de l'écoquartier Flaubert et son articulation avec la tête Sud du Pont Flaubert. La question de la réalisation de la ZAC sera notamment abordée.

Contournement Est

Alors que l'enquête publique sur la liaison A28-A13 commence prochainement (le 12 mai précisément, elle durera trois mois), les élus métropolitains vont se prononcer sur l'adoption (ou non) d'une charte qui "porte sur les principes des mesures d'accompagnements de cette grande infrastructure", avance Frédéric Sanchez. Pour la Métropole, cela concerne notamment les transports en commun : "L'objectif est qu'une partie de la circulation qui empruntera ce contournement pour se diriger vers le centre de l'agglomération soit captée dans des parkings relais et se voit proposer des transports en commun pour rallier le centre."

L'investissement dans les voiries communales



En dehors du cadre spécifique de ce conseil métropilitain, Frédéric Sanchez est revenu sur le programme d'investissement dans les voiries des 71 communes de la Métropole et ce jusqu'en 2020. Des programmes "validés lors des conférences locales des maires". Et le président assure que "chaque commune a la certitude qu'elle aura plus d'investissement sur son territoire que ce qu'elle a transféré à la Métropole (la voirie était une compétence communale jusqu'au 1er janvier 2015)". Ce sont les communes elles-mêmes qui ont décidé de l'affectation de ces investissements.

Pour la Métropole, cela représente environ 200 millions d'euros entre 2016 et 2020, soit 50 millions d'euros par an. À Rouen, le tunnel Saint-Herbland, la trémie ferroviaire ou encore la rue Saint-Sever sont concernés par ces investissements.