Cherbourg : nouveau cap pour le cercle naval

C'est un petit coffret de bois surmonté d'une ancre marine. A l'intérieur, une clé : celle du cercle naval de Cherbourg, situé sur la place de la République, à deux pas de la statue de Napoléon et du port de plaisance.

Mardi 22 mars, l'Amiral Pascal Ausseur, préfet maritime de la Manche et la Mer du Nord, a remis symboliquement ce coffret à Rolf Toulorge. L'entrepreneur cherbourgeois, qui possède le groupe RLT, et notamment l'hôtel Chantereyne, a racheté le bâtiment de 3.800 mètres carrés, et va entamer des travaux. Le tout pour "plusieurs millions d'euros" indique-t-il.

Le cercle naval, construit en 1945, a accueilli pendant près de 60 ans les officiers de la Marine Nationale. Un lieu de vie avec 46 chambres et 180 places dans le réfectoire. Inutilisé depuis 2014, l'Etat a décidé de s'en séparer. "Une page se tourne, sans nostagie cependant, a déclaré Pascal Ausseur, la Marine se concentre sur d'autres investissements, plus opérationnels. Nous avons par exemple financé à hauteur de 3 millions d'euros la vigie du Homet, 2,3 millions pour la caserne des marins-pompiers, 800.000 euros pour le sémaphore de la Hague".

Hôtel de charme

Le nouveau propriétaire souhaite faire du cercle naval "un navire amiral de l'hôtellerie". Des salles de séminaires et de réception pour les mariages, par exemple, seront disponibles dès le printemps, et les premières chambres d'hôtel, il l'espère, pour le passage du Tour de France. Les travaux dureront cependant deux ans, pour au total une trentaine de chambres disponibles. Rolf Toulorge et son bras droit Sébastien Péchot veulent faire de l'endroit un lieu "différent" :